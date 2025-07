Caso Amo, la Regione ora taglia anche i trasferimenti regionali 'in misura del danno subito'

Sulla vicenda Amo, circa mezzo milione di euro spariti dai conti dell'agenzia modenese della mobilità, la Regione Emilia-Romagna - come affermato da Pulitanò - non esclude iniziative drastiche. Ma cosa ha detto esattamente stamattina il sottosegretario alla presidenza Manuela Rontini, intervenuta stamane al question time?

'In considerazione della gravità di quanto accaduto - dice Rontini - la giunta regionale non solo esprime sconcerto, ma si riserva di assumere ogni possibile iniziativa per tutelare le risorse pubbliche e il loro corretto impiego, valutando anche la possibilità di trattenerne nella misura del danno subito dai propri prossimi trasferimenti regionali'. Rontini precisa anche che la Regione 'non svolge forme di controllo gestionale diretto nei confronti delle agenzie' per la mobilità. 'Le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività specifica delle agenzie spettano quindi agli enti locali di ciascun bacino, comprese le nomine degli amministratori'.