'Caso Amo, è opportuno che l'ex amministratore Burzacchini oggi guidi progetto di mobilità per il Comune?'

'Abbiamo appreso da un incontro pubblico avvenuto nel giugno scorso presso il locale La Montagnola di Campogalliano l'intenzione dell'Amministrazione di avviare un progetto di mobilità sostenibile a Campogalliano. Premesso che il nostro Gruppo consiliare ha espresso in più occasioni in Consiglio Comunale le forti perplessità circa il contenuto di questi progetti cosiddetti di mobilità sostenibile che sono contenuti nel programma di mandato. Tali progetti comportano in ogni caso una importante spesa (al momento non quantificata) di denaro pubblico dei cittadini e l'utilità degli stessi è controversa così come esplicata nel programma di mandato dell'Amministrazione comunale. Oltretutto la progettazione di tali progetti che abbiamo appreso essere affidata (o affidanda) all'agenzia Aiforia diretta da qui ). Lo stesso Andrea Burzacchini che è stato amministratore unico di aMo Modena, Agenzia per la Mobilità di Modena dal 2016 al 2022'. Così, in una interrogazione, il Gruppo consiliare Progetto Campogalliano coi consiglieri Andrea Setti e Valeria Palazzo.'La stessa aMo in queste settimane è oggetto di inchiesta per presunti ingenti ammanchi di denaro, i quali ammanchi sembra si siano protratti da almeno 5 anni, poichè le indagini sono tutt'ora in corso, chiediamo di sapere se per il sindaco sia opportuno procedere con detto progetto “Campogallianosi muove, spazio alle persone” dando incarico di consulenza e progettazione all'agenzia Aiforia (utilizzando denaro pubblico), il cui direttore, Andrea Burzacchini, è stato amministratore unico aMo dal 2016 al 2022 - continuano i consiglieri -. Il sindaco è consapevole che il caso aMo e i notevoli ammanchi di denaro pubblico sono e saranno oggetto di indagine in queste settimane da parte degli inquirenti? Per il sindaco impegnare le risorse pubbliche con tali premesse di opportunità e utilità (in un paese di piccole dimensioni come il nostro attraversato dalla A22 del Brennero con traffico e inquinamento 365 giorni l'anno) sia considerata una spesa utile in rapporto ai benefici? Chiediamo anche di avere accesso a ogni informazione utile su questo progetto (Campogalliano si muove, spazio alle persone): contenuti, tempi e costi di realizzazione... prima di formalizzare qualsiasi atto contrattualistico'.