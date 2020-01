‘Castelfranco, ennesima aggressione contro polizia penitenziaria‘

‘Non basta mostrare solidarietà al Corpo di Polizia Penitenziaria, occorre essere politicamente reattivi con misure normative che tutelino gli operatori. L'ennesima aggressione avvenuta a Castelfranco Emilia in cui un detenuto, durante il trasporto in ospedale ha più volte aggredito sia gli infermieri che gli operatori di polizia penitenziaria e tra questi ferendone uno, è gravissima’. Così in una nota Cristina Girotti Zirotti, candidata Lega in Regione.‘Non basta solidarietà, non basta vicinanza, non bastano quattro like su Facebook. Occorre sostenere le politiche della Lega - che qui come in altri contesti mi onoro da sempre di rappresentare - in quanto unica forza politica che promuove procedure a tutela degli agenti di polizia penitenziaria punendo e scoraggiando i detenuti nel compiere azioni violente. Le donne e gli uomini della polizia penitenziaria sono mamme e papà che lavorano duramente e meritano di tornare a casa sani e salvi - chiude la Girotti Zirotti - Quindi, maggior tutela attraverso misure legislative che premino i diritti degli onesti e non quelli di altri’.