Castelfranco, multe da 6mila euro per chi getta a terra una mascherina

Multe da 600 a 6.000 euro per chi abbandona, gettandoli per terra, guanti e mascherine usate, presidi che, una volta utilizzati, sono assimilabili a rifiuti urbani pericolosi. Questa la decisione presa dal Comune di Castelfranco Emilia che, su input del sindaco Giovanni Gargano, ha emanato un’apposita ordinanza.



'Il corretto smaltimento degli stessi DPI provenienti da utenze domestiche, come indicato dall'Istituto Superiore della Sanità, deve avvenire con le modalità dei rifiuti indifferenziati, avendo cura di avvolgere preventivamente gli stessi in uno o più sacchetti di plastica ben chiusi prima di riporli nel contenitore per il conferimento - afferma il Comune in una nota -. Di qui, dunque, la decisione di adottare provvedimenti sanzionatori contro il fenomeno dell’abbandono di questi presidi, anche al fine di consentire alla polizia locale e alle altre forze di polizia sul territorio un’adeguata attività di controllo sul rispetto di tutte le disposizioni in vigore'.