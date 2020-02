'Cattolici nel Pd, ha totalmente ragione Emilio Sabattini'

'Non mi è usuale intervenire nel dibattito interno ad un altro partito ma le affermazioni fatte dall'ex presidente della Provincia Emilio Sabattini sono troppo importanti per non farlo. Condivido totalmente la sua analisi in particolare quando afferma che per la cultura cattolica non c'è più spazio nel PD, che i cattolici sono stati usati per vincere le elezioni e poi abbandonati dagli ex DS e che la vera responsabilità di questa irrilevanza politica è da ricercarsi nel fatto che troppo spesso gli ex margheritini non hanno perseguito una progettualità alta accontentandosi di qualche poltrona'. Così Alberto Bosi, consigliere comunale Lega replica alle parole di Emilio Sabattini criticate dal mondo ex Ds.'Non condivido affatto invece le critiche piovute ad Emilio Sabattini proprio dagli esponenti del centro sinistra modenese. Può piacere o meno ma è un fatto che la componente cattolica sia stata fatta completamente fuori dalla Giunta Bonaccini che è tra l'altro è la più a sinistra di sempre. A Sabattini, inoltre, i suoi alleati gli chiedono di non guardare alle culture di riferimento del passato ma di concentrarsi sugli schemi nuovi del futuro senza però specificare quali sarebbero questi nuovi schemi. Lo si critica anche per le sue affermazioni sulla nuova vicepresidente della Regione non tenendo in considerazione il fatto che a pochi interessa dell'orientamento sessuale della Schlein, come da lei dichiarato ufficialmente appena nominata. Molto più interessante sarebbe stato se avesse parlato di lavoro, sicurezza e ambiente - chiude Bosi -. Ora bisognerà vedere se alle parole seguiranno i fatti o se, invece, tutto continuerà nella stessa maniera galleggiando ancora un po' per salvare ancora qualche interesse particolare. Molto più interessante e coraggioso sarebbe invece una nuova iniziativa a progettualità alta'.