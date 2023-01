Cattura di Messina Denaro, Fdi Modena ringrazia i carabinieri

Una delegazione di Fratelli d’Italia si è recata nella giornata di ieri al Comando dei Carabinieri della Provincia di Modena per ringraziare i militari della cattura di Messina Denaro e della costante e del quotidiano lavoro a tutela di tutti gli italiani. Il gesto non è isolato: in tutta la Nazione, infatti, i coordinamenti provinciali di Fratelli d’Italia hanno portato i loro saluti e ringraziamenti alle forze dell’ordine.Come delegazione erano presenti il senatore Michele Barcaiuolo, il presidente dei giovani Lorenzo Rizzo, il presidente provinciale Ferdinando Pulitanò e il presidente cittadino Luca Negrini che hanno consegnato una targhetta di ringraziamento al Colonnello Antonio Caterino, Comandante Provinciale di Modena.'Era doveroso venire a ringraziare i Carabinieri per la cattura di Messina Denaro e per il lavoro che quotidianamente svolgono.In questi giorni, in tutta Italia, Fratelli d’Italia sta portando il proprio saluto ed il proprio ringraziamento alle forze dell’ordine, cominciando da Roma, dove i nostri parlamentari, tra cui il nostro senatore Michele Barcaiuolo e la nostra deputata Daniela Dondi, si sono recati al Comando di San Lorenzo in Lucina - si legge in una nota di Fdi -. Queste manifestazioni sono l’atto pratico di un pensiero che da sempre attraversa il nostro partito: ringraziare chi con dedizione, attaccamento alla divisa e amore per la Patria svolge un lavoro quotidiano spesso silente e invisibile. Siamo da sempre al fianco delle forze armate e crediamo che sia di fondamentale importanza sviluppare un dialogo costante nell’interesse della sicurezza dei cittadini'.