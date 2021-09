Modena: cena, balli, assembramenti e disco-party col sindaco in pieno centro

Quel dopocena con musica da cantare e da ballare, diffusa ad alto volume dalla consolle di un DJ e che dopo le ore 23 aveva scatenato balli e canti di gruppo davanti ad un rinomato ristorante del centro città, affacciato su una importante corso di Modena, aveva scatenato lo stupore, oltre al disappunto, di diversi residenti. Sia per il volume della musica e dei canti che lo accompagnavano ma soprattutto per le condizioni, non proprio in linea con le direttive anti-covid, che si erano generate. Disappunto che si è trasformato in stupore quando era evidente che nella bolgia di quell'ormai sfrenato dopo-cena fatto di balli, canti di gruppo e assembramenti senza mascherina, dietro alla consolle, insieme al DJ, con tanto di microfono in mano ad intonare un rock di Vasco c'è il sindaco di Modena, Giancarlo Muzzarelli. L'atmosfera è caldissima. Lui sorride e partecipa attivamente, invitato dal DJ e dall'animatore che gli sta accanto. Tutti senza protezione. Tutti vicini. Siamo all'aperto ma la gente è tanta ed i partecipanti alla cena e al dopocena sono distribuiti dentro e fuori.Il sindaco è sulla soglia, insieme al DJ, su quel confine teorico e virtuale tra dentro e fuori che distingue e divide i possessori del Green Pass da quelli che non ce l'hanno. Anche se in quella situazione i distanziamenti, le precauzioni ricordate e puntualmente sottolineate dai rappresentanti degli organismi istituzionali e della sanità pubblica, sindaco in primis, ( si ricordano bene anche le recenti invettive del primo cittadino contro i giovani che in centro portavano la mascherina abbassata ) sembrano un ricordo lontano. Nonostante un virus ancora in circolazione, nonostante il vaccino e al di là del green pass. Ma del resto quella vita spericolata che il sindaco canta forse sta anche in questo.Gi.Ga.Il video integrale, che qui abbiamo riprodotto rendendo volti e luoghi non riconoscibili, è stato pubblicato sul profilo Instagram dell'organizzatore della festa