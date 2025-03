Centro tossicodipendenti alla Sacca, Giacobazzi (Fi): 'Schiaffo ai cittadini'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Un doppio schiaffo ai cittadini della Sacca e della Crocetta, che senza un confronto e come un fulmine a ciel sereno si ritrovano a dover subire una scelta imposta dalle istituzioni che sembrano trattare unilateralmente quel rione. I gruppi di cittadini e i comitati che da tempo sono attivi per migliorare le condizioni urbane di vita del quartiere vengono ripagati con l'assenza di considerazione nei loro confronti da parte del comune'. A intervenire sul nuovo Centro tossicodipendenti alla Sacca, è il capogruppo di Forza Italia a Modena, Piergiulio Giacobazzi.

'Altro che percorsi partecipati, altro che ascolto della città. Comune, AUSL e Ceis hanno deliberatamente omesso di rendere noto un progetto ad alto impatto sociale e con evidenti rischi anche per l'ordine e la sicurezza pubblica, che catalizzerà nella zona decine di tossicodipendenti.

Un progetto che sembra slegato dalla realtà di una zona che soffre già di mille problemi legati allo spaccio, alla delinquenza di strada e alla presenza di senza fissa dimora. Il centro diurno per forza di cose avrà conseguenze negative non solo durante il giorno ma anche durante la notte. Perlopiù avrà un accesso che si affaccerà direttamente sul parcheggio della stazione, utilizzato da centinaia di pendolari ogni giorno. Roba da non credere, soprattutto se consideriamo che tutto è stato fatto senza alcun confronto - chiude Giacobazzi -. Per questo chiediamo agli assessori, ai servizi sociali e alle politiche alla salute e alla sicurezza, di venire a relazionare in consiglio comunale su quali siano i presupposti per la creazione di un centro del genere, ma soprattutto in una zona altamente residenziale e con gravi e oggettivi problemi come quella'.