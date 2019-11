'Cittadinanza onoraria bimbi stranieri? Pagliacciata propagandistica'

Michele Barcaiulo inisieme al collega Pulitanò attacca la giunta Muzzarelli all'indomani della cerimonia della cittadinanza onoraria 'Cittadinanza Onoraria ai bambini: il Pd continua a strumentalizzare i bambini per provare a promuovere leggi che gli italiani, alle urne, hanno abbondantemente bocciato'. Così, in una nota il coordinatore regionale di Fdiinisieme al collega Pulitanò attacca la giunta Muzzarelli all'indomani della cerimonia della cittadinanza onoraria consegnata ieri ad oltre 200 bimbi stranieri.

“Anche oggi, come ormai da alcuni anni, Muzzarelli ha “regalato” la cittadinanza onoraria a 216 bambini stranieri. Una pagliacciata propagandistica grave non tanto per l’idea in sé ma perchè strumentalizza i bambini, i soggetti deboli della nostra società” - affermano Ferdinando Pulitanó e Barcaiuolo - In tutto il mondo, da sempre, la cittadinanza dei figli è legata a quella dei genitori, il Pd però - per una mera questione elettorale - sembra dimenticarlo come forse dimentica che l’Italia è la nazione che concede il maggior numero di cittadinanze in Europa. È una becera parata propagandistica del sindaco Muzzarelli: consegnare delle cittadinanze civiche che non hanno il minimo valore legale. Noi crediamo che la cittadinanza e quindi l’appartenenza a una comunità nazionale dipendano da una reale integrazione nella tradizione e nella cultura di un popolo e che ci debba essere un percorso di integrazione delle seconde generazioni che metta al centro il percorso scolastico per assorbire la nostra cultura, la nostra identità”