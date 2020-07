Codacons: 'Strage nelle cra, Verdi bocciano a commissione d'inchiesta'

I Comitati dei Familiari delle Vittime Covid ed il Codacons Emilia Romagna (a cui diversi familiari sono associati in tutta la Regione) hanno iniziato gli incontri con i vari gruppi in consiglio regionale partendo dal gruppo dei Verdi.

'L’incontro non si è concluso con una posizione comune stante la non volontà dei consiglieri di tale gruppo di sostenere la richiesta dei comitati dei familiari e del Codacons di istituire una commissione di inchiesta all’interno del consiglio regionale per comprendere cosa non ha funzionato nel sistema sanitario e nella rete delle Rsa e delle Cra all’interno della quale sono morti per Covid in pochi mesi migliaia di utenti e che ha visto molti contagiati Covid morire a casa senza nemmeno essere ricoverati in strutture ospedaliere. I Verdi appartenenti alla maggioranza di centro sinistra ritengono che il concedere l’istituzione di tale strumento di indagine sarebbe per la maggioranza una manifestazione di debolezza - così in una nota congiunta del Comitato e del Codacons -. Noi riteniamo al contrario ritengono che la commissione di inchiesta presieduta ad un membro dell’opposizione sarebbe il modo più forte per dimostrare da parte della maggioranza in Consiglio Regionale la certezza e la convinzione del buon operato della macchina sanitaria ed assistenziale della Regione ed il non volerla istituire sia invece quello è si un segno di paura e debolezza. In ogni caso i Verdi si sono impegnati affinchè la maggioranza effettui i necessari chiarimenti su come si sono svolti i fatti nelle RSA e nelle Cra'.

'Sta di fatto che quale che sia l’attività ispettiva che si porrà in campo questa si svolgerà con gravi ritardi e non a caso il numero dei contagi nelle strutture sanitarie per anziani in Regione ed in particolare a Bologna i questi giorni sta aumentando in modo preoccupante sia tra gli utenti che tra gli operatori sanitari e forti dubbi ci sono il numero reale di deceduti per Covid nei mesi scorsi che potrebbe probabilmente essere rivisto in forte aumento - aggiunge la nota -. Da ultimo ma non meno grave è il dover registrare nei confronti di alcuni familiari dei deceduti Covid facenti parte dei comitati familiari vittime Covid, dipendenti pubblici iniziative sul posto di lavoro volte a tentare di ammorbidire l’impegno di questi ultimi nella lotta per fare chiarezza con iniziative poco simpatiche provenienti da amministrazioni governate dalla stessa maggioranza della Regione e del Comune di Bologna. Quanto sopra sarà rappresentato anche agli altri gruppi consigliari che il Codacons ed i comitati dei familiari incontreranno già la prossima settimana'.