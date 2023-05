'Col porta a porta Modena è diventata una discarica a cielo aperto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Com’è possibile che, nonostante questo sistema non funzioni, non piaccia a nessuno, non faccia altro che creare problemi e suscitare malcontento, il Comune continui ad ignorare questa levata di scudi generale, a non dar peso a tutte le critiche e le polemiche che si sono scatenate sui giornali, sul web e per le strade? - prosegue Bosi -. Insistiamo nel ribadire che è assolutamente necessario ripensare il porta a porta dalla base, in ogni suo aspetto, ed è indispensabile farlo il prima possibile.Non solo: viste le criticità e il costo elevato di questo disservizio, perché solo così può essere chiamato, chiediamo all’amministrazione di disporre immediatamente una riduzione della Tari per imprese e famiglie, gravate economicamente da quello che si è rivelato essere un vero e proprio disagio'.Come ultimo punto toccato dal segretario di Alternativa Popolare, la necessità di incrementare le isole ecologiche. 'Considerata la drastica riduzione dei cassonetti a disposizione degli utenti, credo che una misura del genere sia fondamentale per ripristinare il decoro della città e per permettere ai modenesi di disfarsi della spazzatura quando fa più comodo a loro e non solo nei giorni e nei momenti stabiliti da Hera. Una cosa è certa - conclude Bosi - così non si può andare avanti perchè questo disastro sta esasperando i cittadini e ledendo l’immagine della città'.