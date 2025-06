Comitati sicurezza a Modena: i cittadini si ritrovano ai Giardini Ducali con cartelli

Dopo le oltre 200 presenze registrate all’assemblea “Modena Merita di Più” e in un momento in cui la sicurezza dei parchi continua a far discutere, il comitato civico rilancia con “Carta canta”, una passeggiata partecipata ai Giardini Ducali di Modena. I promotori invitano ogni modenese a portare un foglio in formato A4 con scritto la propria priorità per la città a tema sicurezza.

'Immaginiamo cartelli come «Vogliamo il vigile di quartiere», «Parchi liberi dal degrado», «Contrasto alle baby-gang» o «Più controlli sui minori non accompagnati» comporranno un vero collage di richieste dei cittadini - spiegano i promotori Mattia Meschieri, Liliana Ferrari e Camillo Po -. Al termine dell'evento i fogli verranno raccolti e le proposte inserite in un documento che i promotori intendono portare al Sindaco. Perché ai Giardini Pubblici? Negli ultimi mesi è balzato alle cronache per aggressioni, degrado, spaccio e consumo di crack, rendendolo un luogo non più sicuro. Con 'Carta canta' trasformiamo l’indignazione in parole scritte e proposte concrete'.

Il ritrovo di martedì primo luglio alle 20.30, libero e aperto a tutta la cittadinanza, è presso l'entrata di Corso Canalgrande dei Giardini Ducali di Modena.