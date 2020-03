'Comune Modena ascolti proposte Lega, stop ad aumento tasse'

'Sospendere l’applicazione dell’addizionale Irpef del Comune di Modena e comunque adottare misure a sostegno della capacità di spesa delle famiglie modenesi almeno pari all'aumento inizialmente previsto. Condivido la proposta dei nostri consiglieri comunali Alberto Bosi e Antonio Baldini forrmulata in un ordine del giorno'. A parlare è il'Ora il Comune di Modena ascolti e recepisca questo provvedimento di buonsenso, così come promuova misure straordinarie a sostegno delle piccole e medie imprese del nostro territorio, riducendo così le aliquote delle tasse comunali già alla prima variazione di bilancio. L'amministrazione, poi, ragioni sulla proposta della Lega di una riduzione proporzionale della Tari, come richiesto anche da diverse associazioni di categoria. E' l'ora della concertazione e della vicinanza a famiglie ed imprese: lo comprenda il Comune, noi della Lega saremo li a ricordaglielo' - chiude Stefano Corti.