Comunicazione Regione Emilia Romagna, non solo Tracce: altri affidamenti diretti

Nel giorno della interrogazione del consigliere di Fdi Michele Barcaiuolo sull'affidamento diretto adella gestione dei social istituzionali della Regione Emilia Romagna e nel giorno della pubblicazione del bando ( qui il link ) per la nomina del responsabile Ufficio Stampa dell'Assemblea legislativa, spuntano nuovi risvolti rispetto alla attività dell'Ufficio stampa della giunta Regionale e agli affidamenti diretti assegnati dalla stessa giunta guidata daad altre società esterne per attività di comunicazione.L'ufficio stampa della giunta, diretto da, nel 2018 contava su 25 persone, di cui 18 giornalisti per un costo annuo di oltre 2 milioni di euro.Oltre alla citata assegnazione diretta a Tracce srl, negli ultimi tre mesi si possono contare altri 4 affidamenti diretti.

Partiamo dalla delibera 19 maggio 2020. Affidamento diretto alla società Bitbang srl di Bologna della 'campagna di comunicazione sul web relativa alle nuove buone abitudini da adottare nella fase 2 dell'emergenza covid-19'. Nella delibera si legge che tale società 'ha svolto l’ultima campagna di comunicazione sul web relativamente alla promozione della vaccinazione antinfluenzale raggiungendo ottimi risultati, con numero di impressioni e percentuali di interazione degli utenti'. Di qui l'assegnazione per 14.640 euro Iva compresa per due mesi di campagna web, dal 27 maggio al 26 luglio.



Altra delibera del 19 maggio 2020. Affidamento diretto alla ditta Auiki srl di Reggio Emilia dei servizi di ideazione creativa, progettazione grafica e realizzazione materiali della campagna di informazione sulle nuove buone abitudini da adottare nella fase 2 dell'emergenza covid-19. In questo caso parliamo di una cifra pari a 48.678 euro Iva compresa per un periodo decorrente dal 25 maggio al 30 giugno 2020.

Insomma 63mila euro per affidare esternamente una campagna di comunicazione sulle pratiche anti-Covid.



Delibera 26 aprile 2020. Affidamento diretto alla ditta Justeentime srl per servizi di comunicazione radio diretti ad un target giovane. 'Il programma, denominato “IntERvallo” - si legge - dovrà essere a cadenza quotidiana, per cinque giorni la settimana, con durata di circa 60/90 minuti e con target adolescenti di fascia 11-17 di età, e dovrà essere sarà trasmesso per 6 settimane, fino a circa metà maggio; ogni puntata dovrà essere impostata con contenuti di edutainment comprendenti argomenti vari di interesse per i giovani - ambiente, formazione, lavoro, musica, cultura, innovazione e digitalizzazione– e racconti sulle numerose opportunità offerte dalle politiche europee e dalle iniziate attivate mediante il Programma POR FSE, mettendo in condivisione le esperienze vissute dai ragazzi in questi lunghi giorni'. 'La Società Justeentime srl di Castelguelfo è l’unica concessionaria di RadioImmaginaria, e che pertanto è l’unica a potere svolgere il servizio'. Di qui l'assegnazione diretta per 36.253 euro Iva compresa per questa attività di 6 settimane.



Delibera del 22 gennaio 2020. Affidamento diretto dei servizi di redazione, edizione, stampa e distribuzione di n. 2 numeri della rivista 'istituzioni del federalismo'. Parliamo di una rivista registrata presso il Tribunale di Bologna che ha periodicità trimestrale ed è pubblicata dalla Regione dal 1980. Beneficiario in questo caos è Maggioli spa con sede legale a Santarcangelo di Romagna per una cifra di 18.200 euro Iva compresa.



Giuseppe Leonelli