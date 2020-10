Concessione A22, doccia fredda dalla Ue: parere negativo alla proroga

La Provincia detiene una quota del 4,24 per cento, partecipazione ritenuta strategica visto anche che la società Autobrennero partecipa, appunto, a progetti infrastrutturali importanti per il territorio e l'economia modenesi, tra cui la bretella e la Cispadana.

«Al futuro dell'Autobrennero – ricorda Tomei – sono legati i destini di opere importanti come la Cispadana, la bretella Campogalliano-Sassuolo, la terza corsia dell'A22 tra Modena e Verona e gli interventi sulla viabilità dei territori attraversati, anche nel modenese, per favorire i collegamenti con l'autostrada. Si tratta di investimenti fondamentali per il territorio modenese e chiediamo garanzie al Governo sulla loro realizzazione, qualunque sia il futuro della società».

