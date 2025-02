Congresso Azione Modena, caos senza fine: candidati in lista a loro insaputa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A chiedere per giorni e a gran voce la lista dei candidati eletti con Stefania Cargioli è stato Matteo Ciaccia, rappresentante della corrente contraria alla elezione a segretario modenese di Azione della stessa Cargioli. 'La lista non era presente al seggio, non è stata divulgata in alcun modo e di fatto, si è proceduto con un elezione al buio' - aveva messo nero su bianco Ciaccia nella mail di ricorso inviata alla commissione congressuale dell’Emilia Romagna.

Ebbene, a 10 giorni di distanza dal congresso che ha visto la turbolenta elezione della Cargioli al posto del commissario-assessore Paolo Zanca (37 schede nulle o bianche su 80 voti), la lista modenese espressione della mozione Calenda, dal nome 'Nati per correre Modena', è trapelata (foto sotto un estratto).

Il problema è che - a quanto pare - nei trenta nomi che compongono l'elenco vi sono anche persone che non erano minimamente a conoscenza dell'essere stati inseriti e che - anzi - a livello nazionale avevano sottoscritto la mozione della candidata avversaria di Calenda, Giulia Pastorella.Molti i nomi noti nella lista dei 30: Matteo Richetti stesso, l'ex assessore di Formigine Simona Sarracino, il segretario di Azione della Bassa Riccardo Zaccarelli, lo storico esponente Psi Giovanni Franco Orlando, l'ex vicesindaco di Carpi Simone Morelli, l'ex sindaco di Spilamberto Umberto Costantini, il vicesindaco di Campogalliano Damiano Pietri. A questi si aggiungono poi alcuni fratelli, sorelle o figli degli stessi e una serie di nomi meno noti.

In particolare due di questi candidati a loro insaputa, hanno inviato ieri una mail formale alla Commissione congressuale di Azione affermando: 'In riferimento all’oggetto, vengo a conoscenza d’essere stato inserito tra la lista dei candidati “nati per correre Modena” collegata alla candidatura a segretaria di Stefania Cargioli. Con la presente sono a comunicare di non essere stato contattato in merito e di non aver mai accettato tale candidatura'.Insomma gli iscritti di Azione sono stati chiamati a votare una lista di nomi non nota e quando la lista è stata inviata dopo pressanti richieste si è scoperto che almeno due candidati non sapevano nulla della loro presenza nell'elenco.Un tema tutt'altro che di poco conto che verrà affrontato questa sera stessa alla Commissione congressuale convocata a Roma della quale fa parte anche il parlamentare modenese e numero 2 di Azione, Matteo Richetti e che certamente verrà posto all'attenzione dei probi viri.Nella foto Matteo Ciaccia e Stefania Cargioli