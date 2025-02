Modena, congresso di Azione: presentato ricorso contro lista Cargioli

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

‘A distanza di ormai una settimana dalla celebrazione del congresso, durante il quale si è votato per l’elezione del segretario e del direttivo provinciale di Modena, non è ancora nota la lista dei candidati/eletti. Tale lista non era presente al seggio, non è stata divulgata in alcun modo e di fatto, si è proceduto con un elezione al buio’. Questo è il testo della mail inviata oggi pomeriggio alla commissione congressuale dell’Emilia Romagna, in copia quella nazionale e il comitato Pastorella da Matteo Ciaccia, rappresentante della corrente contraria alla elezione a segretario modenese di Azione di Stefania Cargioli. Ricordiamo che la Cargioli ha sostituito il commissario Paolo Zanca ed è stata eletta con 43 voti su 80 votanti e quindi con ben 37 schede nulle o bianche.

‘Questa mancanza fa sorgere non pochi dubbi sulla validità della lista stessa, in quanto potrebbero essere prendenti candidati/eletti, non compatibili con l’incarico. Per questa ragione, prego di considerare la presente come formale ricorso, all’elezione di Stefania Cargioli segretaria provinciale di Modena e di conseguenza del direttivo, legato alla sua candidatura stessa’ - chiude Ciaccia.‘Come noto presidente sabato era l’onorevole Matteo Richetti, il quale non si è preoccupato ne durante lo svolgimento, tantomeno nei giorni successivi dí rende pubblica la lista - spiega Ciaccia a margine -. Se pur richiesta mezzo stampa, la stessa “eletta segretaria” Stefania Cargioli, ha risposto con un comunicato quanto meno discutibile, nel quale dichiara che a Modena “Azione è in salute”, evidente ai più che così non è’.