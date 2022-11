Congresso Costituente, Pd Modena: 'Costruire proposta forte per Paese'

'Il Partito democratico della città di Modena parteciperà attivamente al congresso nazionale, proponendo idee per il nuovo Pd e per l’Italia. Il dibattito è già in corso nei circoli e due appuntamenti sono in programma il 28 novembre alla Polisportiva Sacca e il 13 dicembre alla polisportiva San Faustino. Vogliamo dare un contributo di idee e programmatico che sia a disposizione di tutto il Pd e di tutti coloro, uomini e donne, che intendono candidarsi a guidare la nuova fase che si apre per il Partito'. A parlare è la segretaria cittadina Pd Federica Venturelli ().'In un quadro economico e sociale con costi dell'energia fuori controllo, un’inflazione alle stelle, forti tensioni sociali, una guerra alle porte dell’Europa e un governo che già dalle prime battute ha dimostrato di non essere all’altezza nel gestire questa complessa situazione, il Paese ha bisogno di un Pd forte che sia riferimento solido per il campo progressista e riformista, per costruire un’alternativa alle destre.A Modena, sia alle ultime elezioni politiche che con il progetto politico e amministrativo per la città, il Pd ha dimostrato di essere una forza popolare in grado di prendere decisioni chiare, efficaci, vicina alle persone e capace di dare risposte concrete alle loro domande e ai loro bisogni - aggiunge la segreteria cittadina -. Il Partito democratico della città di Modena, anche grazie al riconfermato consenso elettorale ricevuto il 25 settembre, si mette a disposizione del percorso avviato con la Costituente del nuovo Pd, per contribuire alla costruzione di un progetto forte per il Paese. Un Partito e un progetto che abbiano al centro una chiara visione dell’Italia e del suo futuro e che, partendo dalla lotta alle disuguaglianze e alla povertà, al cambiamento climatico e per uno sviluppo sostenibile, creino le condizioni per maggiore occupazione grazie al lavoro dignitoso e tutelato, in particolare per i giovani e le donne, per una scuola inclusiva e innovativa, per garantire la salute a tutti i cittadini grazie al Servizio sanitario pubblico; per allargare i diritti di tutte e tutti senza discriminazioni'.

'Il Pd di Modena parteciperà attivamente al congresso nazionale, avviando da subito il dibattito nei circoli, che sarà aperto a tutti coloro che intendono contribuire al rinnovamento di una grande forza popolare e progressista, oggi più che mai necessaria al Paese. Anche per questo, promuoveremo diversi momenti di confronto pubblico con l’obiettivo di coinvolgere associazioni, organizzazioni economiche, sociali e culturali e singole personalità. Il percorso costituente del nuovo Pd, infatti, non può che essere profondamente intrecciato con le grandi questioni sociali e politiche che il Paese deve affrontare oggi e nel futuro. È questo il contributo di idee e programmatico che vogliamo mettere a disposizione di tutto il Pd e di tutti coloro, uomini e donne, che intendono candidarsi a guidare la nuova fase che si apre per il Partito'.



In questo quadro, il Pd modenese ha già programmato alcuni appuntamenti tematici:

- 28 novembre alle 21: ‘Prevenire e combattere la dispersione scolastica’, presso Polisportiva Sacca in via Alfonso Paltrinieri – 80, con Vanna Iori, pedagogista già parlamentare Pd.

- 13 dicembre alle 20.30: 'Economia, sviluppo e transizione ecologica' con Enrico Giovannini, già ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, tra i fondatori dell’ASviS–Alleanza Italia per lo Sviluppo Sostenibile, presso Polisportiva San Faustino in via Wiligelmo – 72.