Consiglio Comunale, la moltiplicazione dei gruppi: ora sono 11

illustrati dal sindaco nella prima seduta, ma anche con la formalizzazione della composizione delle commissioni e della nomina dei capogruppo.

Ecco i nomi dei consiglieri capogruppo per i rispettivi gruppi: Diego Lenzini per il Pd (con 16 consiglieri e con Vicecapogruppo Federica Di Padova e Stefano Manicari), Monica Abrate per Alleanza Verdi Sinistra (con due componenti); e Luca Negrini per Fratelli d'Italia (con sei componenti e con Vicecapogruppo Elisa Rossini). Sono solo tre infatti i gruppi che contano più di un consigliere comunale e quindi hanno nominato un capogruppo ed eventualmente un vice.

Il resto dei gruppi, ben 8, sono tutti mono-gruppi, ovvero gruppi formati da un solo consigliere eletto: Movimento 5 stelle (M5s), Spazio democratico, Partito repubblicano italiano - Azione - Socialisti liberali (Pri-Azione-Sl), Modena Civica, Modena in ascolto (la lista civica promossa dal candidato sindaco Luca Negrini), Forza Italia (Fi), Lega Modena, Modena per Modena.



Questi i rispettivi capigruppo: Giovanni Silingardi per il M5s, Grazia Baracchi per Spazio democratico, Paolo Ballestrazzi per Pri-Azione-Sl, Katia Parisi per Modena Civica, Andrea Mazzi per Modena in ascolto, Piergiulio Giacobazzi per Fi, Giovanni Bertoldi per Lega Modena e la candidata sindaca Maria Grazia Modena per Modena per Modena.