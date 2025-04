Consiglio delle ragazze e ragazzi: approvata mozione di Modena civica

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' stata approvata nel Consiglio comunale di ieri con 24 voti favorevoli e 3 astenuti la mozione a prima firma di Katia Parisi per l'istituzione del Consiglio delle Ragazze e dei Ragazzi come organo consultivo del Comune presso la sede municipale di Piazza Grande. Una mozione che è stata accolta positivamente anche dalla giunta, come ha dichiarato l'assessore Ferraresi, il quale ha sottolineato l'esigenza di tradurre lo strumento in un momento concreto di partecipazione.

'Era uno dei temi che Modena Civica aveva portato nel programma di coalizione sono quindi molto soddisfatta che la mozione sia stata votata da tutto il Consiglio - ha detto Katia Parisi in Consiglio -. Questo organismo ha l'obiettivo di inserire i ragazzi in un percorso di educazione civica e democrazia partecipata.

I giovani possano così esprimere le loro opinioni, fare proposte concrete e sensibilizzare l'opinione pubblica su temi legati alla loro quotidianità, dall'ambiente alla cultura, dalla scuola alla sicurezza. L'idea di un Consiglio impostato su questi principi non solo stimola la partecipazione, ma permette di sviluppare competenze relazionali fondamentali per una cittadinanza attiva introducendo il mondo giovanile alla governance locale. I giovani consiglieri possono così diventare ambasciatori di proposte per migliorare la vita del loro territorio. Una vera e propria palestra di democrazia già introdotta in tante città come Bologna, Rimini e Castelfranco Emilia e che ha portato ovunque risultati positivi. Del resto questa istituzione è anche in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in particolare l’articolo 12, che riconosce il diritto dei bambini e dei ragazzi a essere ascoltati in tutte le questioni che li riguardano'.