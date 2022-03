Consiglio Nazionale del Notariato, eletta Flavia Fiocchi

Sono Flavia Fiocchi e Andrea Dello Russo i due rappresentanti dell’Emilia-Romagna ai vertici dei notai d’Italia: il notaio in Carpi e il notaio in Cervia sono stati infatti stati eletti rispettivamente al Consiglio Nazionale del Notariato e alla Cassa Nazionale del Notariato.Già Presidente del Consiglio Notarile di Modena e del Comitato regionale dei Consigli Notarili dell’Emilia-Romagna, Fiocchi assume ora l’incarico nazionale, prendendo le consegne da Valentina Rubertelli, che l’ha preceduta per due consigliature al CNN prima di essere eletta alla Guida del CNN.“Sono emozionata e molto onorata per questo nuovo incarico, e per la fiducia riposta in me dalle Colleghe e dai Colleghi dell'Emilia-Romagna. Mi impegnerò al massimo a Roma, per supportare le istanze del Notariato presso le istituzioni e la politica, affinché il notaio possa continuare a fornire un contributo sempre maggiore e sempre più all’avanguardia alla società in cui opera, sottolineando e comunicando il ruolo chiave che il notaio riveste, soprattutto in momenti incerti come quelli che stiamo vivendo'.