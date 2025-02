'Consumo di droga in Corso Vittorio Emanuele, Mezzetti cosa propone?'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La situazione di degrado e insicurezza che si è verificata domenica 23 febbraio in zona stazione dei treni è semplicemente inaccettabile. Dalle prime ore del mattino fino a sera, senza alcun intervento, un gruppo di tossicodipendenti ha occupato alcuni spazi lungo corso Vittorio Emanuele e via Bonasi, tra abitazioni private e attività commerciali, consumando crack alla luce del sole, litigando fra di loro e creando disagio tra residenti e passanti. Un episodio grave che conferma, ancora una volta, la mancanza di controlli e la totale assenza di un presidio efficace del territorio'.

A denunciarlo è Manuela Spaggiari, segretario provinciale di Noi Moderati Modena, che chiede un intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine.

'Non possiamo tollerare che aree strategiche della città siano lasciate in balia del degrado, senza alcuna tutela per i cittadini e le attività economiche della zona.

Questo episodio dimostra che le politiche di sicurezza messe in campo finora non sono sufficienti. Servono misure concrete e tempestive: più controlli, una presenza costante delle forze dell’ordine e un piano di contrasto chiaro ed efficace contro il consumo di droga negli spazi pubblici'.Manuela Spaggiari conclude con un appello: 'Modena non può essere ostaggio della criminalità e del degrado. Chiediamo all’amministrazione di prendere provvedimenti urgenti per garantire la sicurezza di tutti. I cittadini hanno diritto a vivere in una città sicura e decorosa. il sindaco Massimo Mezzetti ha qualche proposta concreta? O pensa di proporre anche qui il fallimentare utilizzo degli street tutor, magari cambiandogli il nome in Crack Tutor?'