Conte a Modena: 'Per la riapertura delle scuole sforzo massimo'

E' la sera del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla Festa nazionale dell'Unità di Modena, intervistato da Maria Latella. Conte, in arrivo dal viaggio in Libano, non ha risposto alle domande dei giornalisti che lo aspettavamo all'ingresso e si è diretto subito alla sala dibattiti per il dibattito. Subito al centro della intervista il tema della scuola con la promessa da parte di Conte di mettere in campo lo sforzo massimo per garantire lezioni in presenza e in sicurezza per gli studenti e, nel caso della scoperta di un positivo al Covid, l'avvio in automatico della didattica a distanza.Alla domanda sul Mes e sui rapporti col leader Pd Zingaretti, Giuseppe Conte ha parlato di ottimi rapporti con il segretario Dem, senza nascondere il dibattito in corso sul Mes. Parole pronunciate davanti a una platea di sostenitori Pd che hanno acclamato in più occasioni Conte, accogliendolo come un leader. Tanti selfie e poi, dopo l'intervista, cena all'hosteria Rangone con alcune autorità tra cui il prefetto ed il Presidente della Provincia.Ma ecco l'intervento in diretta del premier.