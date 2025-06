Coop boicotta i prodotti di Israele, Giovanardi: 'Torniamo alle leggi razziali'

'La scelta politica di Coop Alleanza 3.0 di rimuovere dai suoi scaffali alcuni prodotti israeliani, assieme a quella, giusta ed opportuna di vendere la Gaza cola, richiama purtroppo alla mente il dramma delle leggi razziali volute dal regime fascista nel nostro paese'. Lo scrive l'ex ministro Carlo Giovanardi (Popolo e libertà), commentando la decisione della Coop guidata da Domenico Trombone ( nella foto ). 'Anche allora tutti gli ebrei italiani - continua Giovanardi - vennero colpiti indiscriminatamente su basi razziali, preludio ad una loro eliminazione fisica negli anni successivi. Colpire i prodotti provenienti da un paese democratico come Israele, mentre Hamas e l'Iran continuano a sostenere la sua cancellazione dalla faccia della terra, fa purtroppo riemergere quei tratti di feroce antisemitismo che speravamo di non veder più registrare dopo la seconda guerra mondiale'.

SOSTIENICI - DONA ORA