'Cornavirus, il sistema in Emilia Romagna ha retto meglio di altri'

Il sistema sanitario dell'Emilia-Romagna 'non è collassato' per l'emergenza coronavirus. E anzi oggi 'siamo nelle condizioni di rafforzarlo'. Così il sottosegretario alla presidenza della Regione, Davide, rintuzza gli attacchi portati questa mattina in Assemblea legislativa dal centrodestra. E difende a spada tratta l'operato del commissario Sergio Venturi, che domenica cesserà l'incarico, preso di mira da Lega e Fdi. 'Ringrazio Venturi a nome di tutta la Giunta - dice- perchè si è messo a disposizione nel momento del bisogno e ha guidato con autorevolezza, credibilità e umanità il nostro sistema sanitario. I risultati sono importanti e se oggi l'Emilia-Romagna è in sicurezza è anche merito suo, che ha indicato con mano ferma e autorevole il giusto passo da tenere nell'emergenza, anche ai cittadini'.assicura che 'non vogliamo fare graduatorie tra i sistemi sanitari, non ci compete. Il punto però è capire quale abbia funzionato meglio di fronte alla pandemia. E abbiamo visto che regge meglio una sanità pubblica e territoriale. Questo è un dato di fatto. E tra le Regioni, quella con la sanità più territoriale è l'Emilia-Romagna. Questo ci ha permesso di reggere - rivendica il sottosegretario - non siamo mai arrivati al collasso, come dice qualcuno. E oggi siamo in grado di rafforzare questo sistema. Oggi, anche grazie al Governo, abbiamo le risorse per investire sul potenziamento della sanità territoriale e ci muoveremo in questa direzione, come credo dovranno fare anche le altre Regioni più indietro di noi in questo'.