Corteo sicurezza sempre più PD: aderisce anche Muzzarelli

'I cittadini non devono sentirsi soli, e la manifestazione di domani sulla sicurezza sarà un momento ulteriore di impegno sociale. Non so se gli impegni mi consentiranno di essere presente, ma da consigliere regionale aderisco alla loro iniziativa: la sicurezza è e deve essere una priorità per tutti e deve vederci tutti protagonisti, specie in un momento di totale abbandono del tema da parte del Governo Meloni-Salvini dopo le tante promesse di campagna elettorale'. Lo scrive Giancarlo Muzzarelli, ex sindaco di Modena e consigliere regionale PD, parlando della manifestazione di domani pomeriggio (sabato 22) e confermandone di fatto l'affinità e il taglio politico.

Se c'era un gesto o una dichiarazione per avvallare, dopo le polemiche di ieri, la tesi avanzata dalla Lega secondo cui si tratterebbe di una manifestazione a forte connotazione politica data dal Partito Democratico, non c'era forma migliore di quella offerta oggi dall'ex sindaco. E del resto la valenza politica e soprattutto di parte la sottolinea proprio Muzzarelli che non si limita a dichiarare l'adesione al corteo per la sicurezza ma dopo avere sottolineato che la sicurezza è una questione di tutti parte subito con un attacco politico e di parte al governo, contro Salvini e contro la premier Meloni. Non sappiamo quanto l'adesione e le parole di Muzzarelli possano giovare o meno ad una manifestazione che gli organizzatori si erano sforzati di promuovere come apolitica e apartitica. Gli organizzatori si dissoceranno dalla dichiarazioni e dagli attacchi politici di Muzzarelli? Domani sarà evidente.