Costi: 'Cari sindaci siete voi a credere che Hera sia babbo natale'

'Egregia sindaca Budri, egregi sindaci di destra e di sinistra del gruppo Aimag, io non ho mai pensato che Hera fosse Babbo Natale. Purtroppo mi pare che siate voi a pensarlo, perché dalle vostre spiegazioni sembra che Hera ci faccia un piacere a investire nel sistema Aimag, in cambio del “solo” controllo industriale. Hera è una società quotata in borsa, che deve garantire rendimenti agli azionisti e che dunque non investe se non prevede ritorni importanti del capitale investito. Dunque, se Hera investe in Aimag, lo fa perché pensa di guadagnare, essendo socio dell’azienda, su investimenti che comunque dovranno essere ammortizzati sul bilancio di Aimag'. Così l'ex sindaco di Mirandola e volto del Pd della Bassa, Luigi Costi, interviene a margine della conferenza stampa di questa mattina dei sindaci dei Comuni soci di Aimag.

'Morale della favola di Babbo Natale: Hera avrà un ritorno degli investimenti, come è logico che sia, e in più si prenderà il controllo strategico di Aimag, anzi, come ha scritto Hera medesima, il controllo “esclusivo”. Potete pure raccontare o consolarvi con la distinzione fra il governo industriale e il controllo dell’azienda (con poteri che, di norma, nelle società per azioni hanno anche i piccoli azionisti), ma resta il fatto, che non potete smentire, che nel mondo del libero mercato, non esiste nessuna impresa degna di questo nome con un modello come quello che proponete o avete accettato voi'.Nella foto Costi e i sindaco Budri e Righi