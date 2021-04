Covid: il dibattito non è tanto aprire o chiudere, ma dire la verità

Caro Direttore, devo farti i complimenti.Nel panorama informativo nazionale e locale hai colto il segno e cioè che nessun politico ha detto le cose come stanno. Il velo è caduto con lo scontro Bonaccini-Galli, che a onor del vero ho visto in differita, tuttavia c'è un aspetto ancora più profondo: nessuno ha detto la verità. Come hai colto tu, non l'hanno detta i politici a livello comunale, regionale e nazionale; ma virologi come Burioni, Galli, Bassetti, Zangrillo, Crisanti e chi più ne ha più ne metta, non l'hanno raccontata giusta perché, ed è il dato reale emerso da questa pandemia, nessuno ci ha capito nulla.Un virus che nell'arco di un paio di settimane, dalla stessa bocca prima è poco più di un raffreddore e poi di colpo diventa una calamità apocalittica è qualcosa che va spiegato in maniera approfondita e con un linguaggio semplice, affinché non si diffonda un panico inutile.Invece abbiamo assistito a virologi star, perfette vallette a fianco di politici tronisti.E' mancata la coerenza, e leggere le lettere dei ragazzi stroncati da orari spezzati e interminabili viaggi in corriera fa male al cuore. Come fa male sapere di anziani più isolati di malati mentali, case di riposo trasformate in lazzaretti, vite sociali distrutte, aumento dell'uso di antidepressivi e imprenditori disperati, preoccupati per sbarcare il lunario, che faticano a pagare le bollette di una partecipata che invece elargisce compensi milionari ai suoi dirigenti.Hanno mentito tutti, lo dimostra il non aver cercato di perseguire non tanto il rischio calcolato, quanto il modo di farsi meno male possibile. Dopo tredici mesi non avere ancora un protocollo di cure domiciliari efficaci, che sarebbe il minimo sindacale, suona ridicolo. Il dibattito, come dici tu, non è tanto aprire o chiudere, ma dire la verità. Ma se Galli smaschera Bonaccini, occorre qualcuno che smascheri Galli perché le contraddizioni della scienza, al pari di quelle della politica, sono più che evidenti.Mi auguro solo, anche se il teatrino proseguirà, che quest'anno non si allenti la presa quando arriverà l'autunno. Non tanto per la campagna vaccinale, quanto per scongiurare un altro inverno di chiusure, restrizioni e contagi comunque diffusi.