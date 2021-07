Covid, negli ospedali di Modena solo 8 ricoverati

Rimangono complessivamente stabili i ricoveri in Azienda ospedaliera a Modena. Oggi sono 8, tutti in degenza ordinaria, tutti al Policlinico. Da qualche giorno è vuoto anche l’Hub Covid di Terapia Intensiva del Policlinico. A proposito del dato sulla Terapia intensiva è utile una precisazione al fine di comprendere i dati. L’Hub Covid del Policlinico è chiuso perché anche gli ultimi pazienti da tempo ricoverati al suo interno si sono negativizzati. Uno di questi, però, è ancora ricoverato in Terapia Intensiva non-Covid perché, pur negativo, è grave. Altri pazienti, portano comunque le a lungo termine del virus, a prescindere dall’età (Long Covid).L’età media degli 8 pazienti ricoverati è di circa 60 anni. Tra gli 8 pazienti ricoverati, 3 risultano positivi alla variante Delta, 1 dalla variante inglese, per due pazienti la carica virale è troppo bassa per poter tipizzare la variante, per gli altri i test sono in corso.Ad oggi, nella nostra provincia sono stati riscontarti 560 ceppi virali varianti e tra questi 140 sono i ceppi di variante inglese corrispondente al 25%, 102 i ceppi di variante brasiliana corrispondente al 18%, 286 i ceppi di variante indiana (delta) corrispondente al 51%, 4 i ceppi di variante colombiana corrispondente al 1%. Restano 4 i ceppi di variante nigeriana corrispondenti al 1% e 24 i ceppi lineage B.1.1.420 corrispondente al 4%. Dal mese di giugno non sono più stati riscontrati ceppi virali non variante.