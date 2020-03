Covid, Piccinini (M5S): 'Tagliamoci compenso da consiglieri regionali'

Tagliare gli stipendi dei consiglieri regionali e destinare le somme risparmiate al fondo regionale per l'emergenza Coronavirus. È quanto propone Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, all'interno di una risoluzione appena depositata e che fa seguito all'iniziativa annunciata questa mattina da Vito Crimi, capo politico M5S, per il Parlamento.“Siamo di fronte ad un’emergenza senza precedenti che sta mettendo a durissima prova i sistemi sanitari di moltissimi Paesi anche quelli, come il nostro, più avanzati ed efficienti – spiega Silvia Piccinini – Una situazione che sta determinando, inoltre, effetti pesantissimi sull’economia e sull’occupazione anche in Emilia-Romagna. Ecco perché crediamo che ognuno debba fare la propria parte contribuendo così a dare una mano a chi si trova più in difficoltà. A questo compito non può certo sottrarsi la politica, ecco perché quello che proponiamo è che una parte degli stipendi dei consiglieri regionali venga destinato al fondo regionale per l'emergenza Coronavirus. A questi soldi potrebbero andare a sommarsi anche le indennità aggiuntive delle presidenze di gruppi e Commissioni fino a quando l'emergenza legata al Covid-19 non sarà finalmente conclusa. Come Movimento 5 Stelle nelle scorse settimane abbiamo già donato 10 mila euro, frutto di una parte del taglio degli stipendi del gruppo regionale della scorsa legislatura. Davanti alla situazione di assoluta emergenza crediamo che anche le altre forze politiche possano dare il loro contributo” conclude Silvia Piccinini.