‘Critiche alla nuova differenziata? Paldino si è distratto, Modena civica era in maggioranza’

‘Una forza civica dovrebbe innanzitutto parlare un linguaggio di verità e di coerenza senza strumentalizzare’

2 minuti di lettura
‘A fronte dei quesiti che il consigliere Paldino rivolge alla Regione sulle modifiche alla raccolta differenziata a Modena ritengo necessario fornire degli elementi di chiarezza. Il consigliere si deve essere distratto visto che la sua forza politica, Modena Civica, era in maggioranza nella precedente amministrazione e dovrebbe essere adeguatamente informata che gli unici extra costi generati finora sono quelli che sono stati necessari per contenere le ricadute negative in termini economici del servizio porta a porta partito nel 2023. Si tratta di circa 4 milioni di euro per i successivi servizi integrativi maturati nel biennio 2023-2024 di cui questa amministrazione si è dovuta far carico nella definizione del piano economico finanziario della gestione dei rifiuti del 2025. Tutto questo ha anche sostanzialmente vanificato la possibilità di premiare i cittadini virtuosi rispetto alla tariffa corrispettiva puntuale che dal prossimo 1° gennaio inizierà a produrre i suoi effetti a Modena’. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti replica alle critiche del consigliere regionale Paldino.

 

‘Quanto alle modifiche entrate in vigore a partire dal centro storico lo scorso giugno e adesso anche nelle zone residenziali della città, vorrei ricordare al consigliere che il sindacato Udicon di cui è stato presidente aveva pubblicato una ricerca dopo l'introduzione del porta a porta che documentava il malcontento dei cittadini per il metodo dei sacchi a terra. Nel nostro programma elettorale, sottoscritto anche da Modena Civica, abbiamo voluto farci carico di quel sentimento e, successivamente, lavorare per introdurre un sistema chiaro che confermi gli obiettivi ambientali che già caratterizzano Modena abbinando a questi il decoro della città con la semplicità e la libertà del conferire. Credo che una forza civica dovrebbe innanzitutto parlare un linguaggio di verità e di coerenza senza strumentalizzare le scelte che un'amministrazione comunale compie solo per volontà polemica’ - chiude Mezzetti.

