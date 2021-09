Da domani manovra antismog a Modena. Ma l'inceneritore è esente

Torna in vigore da domani la manovra antismog a tutela della qualità dell’aria, decisa dalla Regione Emilia Romagna, che conferma i limiti alla circolazione già applicati dall’inizio del 2021 con lo stop dei veicoli diesel Euro 4 solo nelle domeniche ecologiche e nei giorni di applicazione delle misure emergenziali.Ricordiamo che questa manovra non sfiora minimamente la gestione dell'inceneritore di via Cavazza di Modena. L'impianto, gestito da Hera, è attivo h24 circa 350 giorni all'anno e brucia 240mila tonnellate di rifiuti indifferenziati a fronte di una produzione provinciale pari a 120mila tonnellate. Questo indipendentemente dalla quantità di immondizia differenziata prodotta diligentemente di modenesi.'A Modena, i limiti alla circolazione si applicheranno tutti i giorni, escluso il sabato: dal lunedì al venerdì e tutte le domeniche, dalle 8.30 alle 18.30, non potranno circolare i veicoli a benzina fino a Euro 2; i veicoli gpl/metano fino a Euro 1; i veicoli diesel fino a Euro 3 (anche se dotati di filtro antiparticolato); i ciclomotori e i motocicli fino a Euro 1 - spiega il Comune in una nota -. Questi limiti, già adottati da gennaio 2021, resteranno invariati almeno fino al 31 dicembre, termine previsto per lo stato di emergenza sanitaria. L’estensione del blocco strutturale ai veicoli diesel Euro 4 ed emergenziale ai diesel Euro 5 verrà valutata dalla Regione, in accordo con le altre Regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte e Veneto), a partire da gennaio 2022'.Per quanto riguarda i limiti al riscaldamento, la manovra prevede il divieto di utilizzare biomasse (come legna, pellet, cippato) per il riscaldamento domestico, nelle abitazioni dotate di sistema multicombustibile, nei generatori con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle e nei focolari aperti. La manovra antismog resterà in vigore fino al 30 aprile 2022.