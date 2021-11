'Da Forza Nuova ai comunisti? Critica annulla le barriere ideologiche'

Signor direttore, ho letto il resoconto della giornata di ieri all'ex Piazza d'Armi ( qui l'articolo ) e, pur comprendendo quelle che possono essere le esigenze di sintesi dettate dagli spazi giornalistici, gradirei, venisse integrato-rettificato il pensiero che mi coinvolge indirettamente; esso, infatti, come laconicamente riportato, potrebbe venir frainteso come una spiacevole 'delazione', mentre va collocato nel contesto del più ampio ragionamento che abbiamo condiviso.Ossia che, alla luce dei vari tentativi di etichettare, come di destra, ovvero di sinistra le dimostrazioni spontanee che si sono venute a creare, nella nostra città, come in tante altre di Italia, il tema di una gestione dell'infezione C19, che definire opaca è senz'altro riduttivo, ha finito per annullare le barriere ideologiche, che per anni hanno separato giovani e meno giovani dei cosiddetti 'opposti estremismi', in battaglie che avrebbero potuto anche essere comuni.Questa deleteria privazione dei più elementari diritti costituzionali ha finalmente fatto sì che tante persone svestite le casacche di partito possano combattere la battaglia per la verità che renda liberi. Luca Rossi, di cui ho apprezzato, quando l'ho conosciuto, l'estrema sensibilità per i temi sociali, che sono alla base tanto dei programmi della destra sociale che del partito comunista (il caso di Nicola Bombacci, insegna), seppur con differenti declinazioni finali, non ha certo fatto un così clamoroso cambio di casacca, diversamente da quello che una frettolosa e riduttiva lettura delle sigle partitiche potrebbe far apparire. In definitiva, una volta di più, è preferibile l'esame dei contenuti effettivi, piuttosto che il riflesso pavloviano al rosso, al verde od al nero.Con immutata stima.