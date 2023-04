Da Modena De Benedetti si scaglia contro Meloni: 'Schlein ci liberi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dal canto suo la Schlein è intervenuta anche sul tema migranti. 'Le domande che il governo pone a Bruxelles sono sbagliate per questo diciamo: invece che fare la guerra alle Ong bisogna chiedere un 'Mare nostrum' europeo con pieno mandato umanitario.Il Pd - ha aggiunto - non finanzierà mai più la Guardia costiera libica, nè firmerà mai un memorandum che consenta alla Guardia costiera libica di continuare a sparare contro le navi e a calpestare i diritti delle persone. Sono dei respingimenti collettivi che la Carta europea dei diritti fondamentali non permette'.E infine il tema del rapporto con Bonaccini in vista dell'incontro di stasera alla polisportiva San Faustino. 'Stasera abbiamo questa cena, saremo insieme con Bonaccini, stiamo lavorando per realizzare quello che è l'esito delle primarie, con la linea politica che è emersa, ma al contempo salvaguardando il pluralismo e l'unità del nostro partito in questa fase di rilancio'.