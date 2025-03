'De Pascale punisce i cittadini con ticket, Irpef e bollo auto'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Siamo al paradosso: dopo aver governato l’Emilia-Romagna per decenni, creando voragini nei bilanci e collezionando fallimenti, la sinistra non impone soltanto nuove tasse ai cittadini, ma tenta anche di passare per vittima. De Pascale e compagni continuano a strumentalizzare la sanità per fare propaganda, omettendo decenni di gestione fallimentare e usando le istituzioni come cassa di risonanza per le proprie bugie. È una vergogna politica, prima ancora che istituzionale'. A parlare è Michele Barcaiuolo, senatore e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia.



'La manovra voluta da De Pascale – aggiunge Barcaiuolo – non è altro che l’ennesima stangata targata Partito Democratico: ticket sui farmaci da maggio: una mazzata da 2,20 euro a ricetta; aumento delle addizionali Irpef fino all’1,06% per chi guadagna sopra i 50mila euro; maggiorazione dell’Irap dello 0,3% dal 2026; aumento del 10% del bollo auto.

Evidentemente, è questa l’ idea di equità della sinistra: far cassa spremendo famiglie e imprese, mentre si cerca disperatamente di far credere ai cittadini che la colpa sia del Governo Meloni'.'La realtà – denuncia il senatore – è ben diversa dalle menzogne ‘scaricabarile’ diffuse dalla sinistra, pubblicate (e poi misteriosamente rimosse) anche sui canali ufficiali della Regione. Nel 2025, questo Governo ha portato il Fondo sanitario nazionale a 136,5 miliardi di euro: la cifra più alta della storia della Repubblica. Nessuno ha imposto nulla: è stata la Regione Emilia-Romagna a decidere di introdurre nuovi ticket. Evidentemente, dopo anni di sprechi e inefficienze, il PD ha bisogno di fare cassa e ha scelto di farlo sulle spalle dei cittadini. E ora, con la solita faccia tosta, tenta di scaricare le proprie responsabilità su Roma'.'Tutto ciò – conclude Barcaiuolo – è vergognoso e inaccettabile. Tuttavia, ormai, i cittadini hanno capito bene chi è che mette le mani nelle loro tasche. Il PD e la sinistra in Emilia-Romagna hanno fallito sulla sanità, e ora cercano di nascondersi dietro lo scudo presunnte ‘scelte coraggiose’. Ma il vero coraggio sarebbe ammettere i propri errori e farsi da parte', la conclusione di Barcaiuolo.