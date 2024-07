Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ci sentiamo di rivolgere un sincero ringraziamento a Michele de Pascale per la sua visita nella Bassa Modenese - dichiarano - che con concretezza e disponibilità si è messo all’ascolto dei temi più urgenti riguardanti il nostro territorio, che in futuro auspichiamo di affrontare insieme e in modo sinergico. Quella di ieri riteniamo sia stata una mattinata di proficuo confronto su temi come la difesa della sanità pubblica e la prosecuzione del rafforzamento dell’Ospedale di Mirandola, la viabilità sia autostradale che di collegamento con la città di Modena, le difficoltà di un settore strategico come il biomedicale testimoniate dalla vertenza Mozarc-Bellco e dalla sentenza della Corte Costituzionale sul Payback, oltre al tema del completamento della ricostruzione post-sisma delle nostre comunità'.Nell’ultima parte della visita si è tenuto inoltre un pranzo presso la Stazione Rulli Frulli, dove de Pascale ha potuto apprezzare quanto questa realtà sia un vero e proprio fiore all’occhiello dell'economia sociale della Bassa Modenese in termini di integrazione e inclusione.