Debito pubblico record: 3.207 miliardi. In Europa peggio dell'Italia solo la Grecia

La Grecia scende, l'Italia sale

Il problema vero è quanto poco cresce l'Italia

3.207 miliardi che hanno un costo

I mercati continuano a fidarsi dell'Italia

Il debito pubblico italiano ha superato per la prima volta nella storia la soglia dei 3.200 miliardi di euro. A giugno ha raggiunto 3.207,2 miliardi, circa 136 miliardi in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ma c'è un numero forse ancora più significativo: 138,9%. È il rapporto tra debito pubblico e Pil dell'Italia rilevato da Eurostat nel primo trimestre 2026. Un dato che colloca il nostro Paese al secondo posto nell'Unione europea.E il distacco dal resto d'Europa è considerevole: la Francia, terza, è al 117,6%. La media dell'area euro è all'88,9%. Tradotto: il peso del debito italiano rispetto alla ricchezza prodotta dal Paese è circa 50 punti percentuali superiore alla media dell'Eurozona.C'è però un dato che rende il confronto con Atene ancora più significativo. Nel primo trimestre 2025 il rapporto debito/Pil della Grecia era al 152,9%, mentre quello italiano era al 137,3%. La distanza tra i due Paesi superava quindi i 15 punti percentuali. Un anno dopo lo scenario è profondamente cambiato.La distanza che separa Italia e Grecia si è così ridotta ad appena 4,6 punti percentuali. Non perché l'Italia abbia recuperato terreno, dunque, ma per il motivo opposto: mentre Atene sta riducendo rapidamente il peso del proprio debito sull'economia, Roma continua ad aumentarlo. Un confronto particolarmente significativo se si considera che per oltre un decennio la Grecia è stata il simbolo europeo della crisi del debito pubblico.A rendere particolarmente delicata la situazione non è soltanto l'enorme quantità di debito accumulato. È la debolezza della crescita economica. Secondo le previsioni della Commissione europea, il Pil reale italiano dovrebbe aumentare appena dello 0,5% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. Numeri che rendono evidente il problema: il debito continua a crescere molto più velocemente dell'economia chiamata a sostenerlo. E infatti Bruxelles non prevede un miglioramento del rapporto debito/Pil. Al contrario: dopo il 138,5% previsto per il 2026, dovrebbe salire ulteriormente fino al 139,2% nel 2027.In altre parole, nonostante gli obiettivi di contenimento dei conti pubblici, nei prossimi anni il peso del debito sulla nostra economia è destinato ancora ad aumentare.Il debito pubblico non è naturalmente una cifra che lo Stato debba restituire tutta insieme.Viene continuamente rifinanziato attraverso l'emissione di titoli e la sostituzione di quelli che arrivano a scadenza.E più grande è la montagna da rifinanziare, maggiore è l'esposizione del bilancio pubblico all'andamento dei tassi. Sono risorse che non possono essere utilizzate per ridurre le tasse, finanziare infrastrutture, sanità, scuola, investimenti o politiche per la crescita. È qui che il debito smette di essere un numero astratto e diventa un problema molto concreto.Non siamo di fronte, va precisato, a una crisi di fiducia sul debito italiano. I titoli di Stato continuano a trovare acquirenti e la presenza degli investitori esteri rimane significativa. È un elemento importante: significa che i mercati continuano a ritenere l'Italia in grado di onorare i propri impegni. Ma essere considerati debitori affidabili non significa essere poco indebitati. Sono due questioni completamente diverse. Al di là delle dichiarazioni politiche, delle rassicurazioni e delle polemiche tra maggioranza e opposizione, restano dunque i numeri ufficiali. 3.207 miliardi di euro di debito.138,9% del Pil. Secondo rapporto debito/Pil più alto dell'Unione europea. Crescita prevista allo 0,5%.E soprattutto una distanza dalla Grecia che si è ridotta in dodici mesi da oltre 15 punti ad appena 4,6 punti percentuali. Il problema italiano, dunque, non è soltanto avere un debito enorme. È avere un debito che continua a crescere mentre chi ci precede nella classifica europea sta riuscendo a ridurlo.