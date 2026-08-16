Debito pubblico record: 3.207 miliardi. In Europa peggio dell'Italia solo la Grecia

La Grecia scende, l'Italia saleC'è però un dato che rende il confronto con Atene ancora più significativo. Nel primo trimestre 2025 il rapporto debito/Pil della Grecia era al 152,9%, mentre quello italiano era al 137,3%. La distanza tra i due Paesi superava quindi i 15 punti percentuali. Un anno dopo lo scenario è profondamente cambiato. La Grecia ha ridotto il rapporto debito/Pil al 143,5%, con un calo di 9,4 punti percentuali in dodici mesi.
Il problema vero è quanto poco cresce l'ItaliaA rendere particolarmente delicata la situazione non è soltanto l'enorme quantità di debito accumulato. È la debolezza della crescita economica. Secondo le previsioni della Commissione europea, il Pil reale italiano dovrebbe aumentare appena dello 0,5% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. Numeri che rendono evidente il problema: il debito continua a crescere molto più velocemente dell'economia chiamata a sostenerlo. E infatti Bruxelles non prevede un miglioramento del rapporto debito/Pil. Al contrario: dopo il 138,5% previsto per il 2026, dovrebbe salire ulteriormente fino al 139,2% nel 2027.
In altre parole, nonostante gli obiettivi di contenimento dei conti pubblici, nei prossimi anni il peso del debito sulla nostra economia è destinato ancora ad aumentare.
3.207 miliardi che hanno un costoIl debito pubblico non è naturalmente una cifra che lo Stato debba restituire tutta insieme.
I mercati continuano a fidarsi dell'ItaliaNon siamo di fronte, va precisato, a una crisi di fiducia sul debito italiano. I titoli di Stato continuano a trovare acquirenti e la presenza degli investitori esteri rimane significativa. È un elemento importante: significa che i mercati continuano a ritenere l'Italia in grado di onorare i propri impegni. Ma essere considerati debitori affidabili non significa essere poco indebitati. Sono due questioni completamente diverse. Al di là delle dichiarazioni politiche, delle rassicurazioni e delle polemiche tra maggioranza e opposizione, restano dunque i numeri ufficiali. 3.207 miliardi di euro di debito.
138,9% del Pil. Secondo rapporto debito/Pil più alto dell'Unione europea. Crescita prevista allo 0,5%.
B. Lazzari