'Degrado Errenord, anche bar Coop si è arreso: stabile va abbattuto'

'L'Errenord continua ad essere un punto cruciale dello spaccio, del degrado e della prostituzione a Modena: l'unica soluzione possibile, dopo milioni e milioni di euro pubblici sprecati è quella di abbattere la struttura previo l'acquisto degli appartamenti ancora di proprietà comunale'. Così il senatore Lega Stefano Corti e il capogruppo Lega in Consiglio comunale a Modena Alberto Bosi.'Parliamo di un edificio che in 10 anni attraverso le attività della società partecipata Cambiamo, ha drenato 20 milioni di euro eppure la situazione non è cambiata: l'85 degli oltre 200 appartamenti presenti è occupato da stranieri e lo spaccio è attivo di fatto h24. Accanto a tutto questo si registra una continua moria di attività ed esercizi commerciali: anche Coop Alleanza 3.0 ha deciso di chiudere il bar che aveva aperto pochi anni fa in un'ottica di valorizzazione del comparto - chiudono Bosi e Corti -. Modena non merita di avere un palazzo ridotto a un ghetto e i cittadini non meritano di continuare a gettare soldi pubblici in una realtà irrecuperabile. E' tempo di programmare l'abbattimento dell'edificio per lavorare finalmente a una vera riqualificazione dell'area'.