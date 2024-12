Delibera rifiuti, Bertoldi: 'O si riduce attività inceneritore o ci asterremo'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tre le notizie emerse nella Commissione di ieri: il costo di 6 milioni di euro messo in campo dal Comune di Modena per fare correttivi sul porta a porta che ora viene stravolto, un cronoprogramma fumoso rispetto alla introduzione dei cassonetti con il punto interrogativo rispetto ai tempi del censimento e l'assoluta intoccabilità della portata dell'inceneritore, poichè - come ribadito in Commissione - la sua attività rientra in una chiave di competenza regionale e non comunale.

'La delibera dovrà essere letta nei dettagli, ma se si riesce a trovare il modo di legarla ad una riduzione dell’attività dell’inceneritore potremmo anche votarla - spiega Bertoldi -. Altrimenti mi asterrò'.

Su una posizione a favore si è schierata da tempo Fdi attraverso le parole di Luca Negrini e Elisa Rossini (qui), mentre Piergiulio Giacobazzi di Forza Italia ha già anticipato il suo voto contrario. 'Forza Italia resta scettica rispetto a un progetto fumoso e agli inevitabili ritardi, uno scenario ben distante rispetto alle promesse in campagna elettorale del sindaco' - ha detto Giacobazzi.

g.leo.