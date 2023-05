'Delibera Tari invotabile: la tariffa poteva e doveva ridursi'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In particolare, in riferimento all'andamento della raccolta porta a porta e dei tempi con cui è stato applicato di 'vulnus tutto modenese che appare chiaro nel confronto per esempio con un altro centro analogo della Regione, Ferrara, dove in consiglio comunale, a larga maggioranza, è stato approvato nei giorni scorsi il nuovo regolamento rifiuti.Un passaggio non solo formale come quello di oggi ma sostanziale - dice - perché porta con sé la riduzione di tutte le bollette dei cittadini - per utenze domestiche e non domestiche: per le utenze domestiche. Con un calo dei costi, dal primo gennaio 2023, compreso tra il -7% fino al -12%.Perché ciò non è successo a Modena visto che il gestore è sempre lo stesso e siamo sempre in Emilia-Romagna? La risposta è immediata: il problema qui è l’amministrazione e la sua inadeguatezza dimostrata dal fatto di non sapere e non volere affrontare i problemi quando si presentano perché supina al gestore.Ferrara è stabilmente ai vertici delle classifiche sulla raccolta differenziata, mentre Modena in fondo alle classifiche. E’ incredibile come anche Hera, che a Modena sta creando un disastro, riesce in altri comuni che non siano Modena a fare funzionare le cose.Di fronte ad un dato così credo che non ci sia altro da aggiungere. Bocciando in toto sia sotto il profilo tecnico che politico questo documento, respingendolo al mittente con deciso e convinto voto contrario”