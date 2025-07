'Dimissioni Reggianini, che debolezza il tentativo di difenderlo di Vaccari, Guerra e Rando'

'Ce ne è voluto, ma si è compiuto quello che tutti ritenevamo inevitabile di fronte ad uno scandalo delle proporzioni di aMo, che ogni giorno ci riserva nuove sorprese. Le dimissioni degli ex amministratore unico e direttore dai ruoli di alto livello ricoperti, oggi, nel PD, segretario e consigliere comunale, rispettivamente, sono atti dovuti, avvenuti solo dopo lunghi tentennamenti che dimostrano tutta la debolezza e il disorientamento di un PD che con i parlamentari Vaccari, Rando e Guerra ha tentato l’impossibile per negarne le responsabilità, quantomeno politiche, dello scandalo aMo'. Così Maria Grazia Modena, Consigliere comunale e capogruppo della Lista civica “Modena x Modena”.

'Ora, assieme ai cittadini e alle cittadine modenesi che sono le vere vittime dello scandalo aMo e della farsa che un Partito Democratico irriconoscibile ha provato a costruirgli attorno, aspettiamo i risultati delle indagini non solo giudiziarie, anche interne, per poter procedere al più presto alle modifiche regolamentarie dei controlli sulle partecipate affinchè fatti di quella gravità non abbiano più ad accadere' - chiude la Modena.