Disfatta Umbria, Di Maio chiude ad alleanza col Pd in Emilia Romagna

In vista delle regionali il M5s deve 'azzerare un attimo le aspettative. Fare in modo di ritornare nello spirito originario' per cui 'ci si presenta alle regionali non per vincere, ma per portare i cittadini nelle istituzioni', dice, riflettendo sul voto in Umbria nel corso di un'intervista a Skytg24. Questo significa che il M5s andrà da solo in Emilia Romagna e in Calabria? 'Domani ho un incontro con gli eletti dell'Emilia Romagna e con gli eletti della Calabria per definire il percorso. Ma'. Il patto civico in Umbria 'è servito come esperimento. Non funziona. Il M5s va meglio quando va da solo'.