‘Don Lenzini martire ucciso da partigiani comunisti. L’Anpi taccia’

'Le esternazioni dell’Anpi Modena in occasione della cerimonia di beatificazione di Don Luigi Lenzini appaiono quanto meno inopportune e occorre prenderne le distanze in modo deciso. La verità storica va ricercate e affermata nella sua interezza anche quando risulta scomoda e per questo la pretesa dell’Anpi di ricondurre il barbaro assassinio del Beato Don Luigi Lenzini alla responsabilità del singolo uomo che lo ha commesso prescindendo dal contesto storico e dalle violenze perpetrate in quegli anni dai partigiani comunisti, deve essere respinta con forza'. A parlare a commento delle parole del presidente provinciale ANPI Modena, è il consigliere Fdi-Pdf Elisa Rossini.'Subito dopo la fine della seconda guerra mondiale la guerriglia partigiana nei nostri territori divenne molto violenta e caratterizzata dalla presenza prevalente dei comunisti che manifestavano profonda ostilità nei confronti della Chiesa.'Quanto al processo – l’ANPI ci tiene a sottolineare che si è concluso con l’assoluzione dei presunti colpevoli –, occorre ricordare che fu caratterizzato da un clima di terrore perché un gruppo di una decina di militanti comunisti minacciava parenti e testimoni ed è probabilmente per questo motivo che non si giunse ad accertare la verità. Se oggi Don Luigi Lenzini è Beato è anche perché si è superata l’ “opposta valutazione dei fatti a sfondo politico e ideologico nato nell’immediato dopoguerra e protrattosi per decenni”, come si legge nel libricino che ha accompagnato i fedeli nella Celebrazione Eucaristica di beatificazione - chiude il consigliere -. Le affermazioni dell’ANPI invece ci riportano indietro a quegli anni, provocando di nuovo fratture e divisioni causate dalla pretesa dell’Associazione di valutare diversamente i fatti. Oggi è un giorno di festa per i fedeli e per tutta la città. Che l’ANPI taccia'.