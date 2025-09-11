Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Dondi (Fdi): 'Scandalo Amo, accendere i fari sul rapporto tra Reggianini e Rosati'

Dondi (Fdi): 'Scandalo Amo, accendere i fari sul rapporto tra Reggianini e Rosati'
Iscriviti al nostro canale YouTube!

'Non è credibile che il revisore Vito Rosati nei suoi controlli a campione negli anni non abbia mai rilevato nulla'

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Mivebo
Spazio ADV dedicata a Mivebo

'Occorre accendere i fari sul rapporto dell'amministratore unico di Amo con il Revisore dei conti, perchè c'è una grande incongruenza'. A dirlo in Consiglio comunale è stata il consigliere comunale di Fdi e parlamentare Daniela Dondi. 'Reggianini, in base allo Statuto, durante il suo mandato doveva occuparsi della gestione amministrativa ed economica dell'ente - ricorda Daniela Dondi -. Il Revisore dei conti aveva invece il compito di verificare la correttezza e la regolarità dell'amministrazione dell'ente, in questo contesto quella dei controlli a campione è una prassi non prevista dalla norma. Stando così le cose il rapporto tra amministrazione unico e revisore dei conti è di collaborazione controllata: l'amministratore gestisce e il revisore controlla, assicurandosi che i documenti contabili siano attendibili. Qui nasce la contraddizione, non è credibile che il revisore Vito Rosati nei suoi controlli a campione negli anni non abbia mai rilevato nulla. Per cui delle due l'una: o l'amministratore unico ha posto in essere comportamenti tali per cui quando sono stati esaminati i documenti amministrativi fatalità non è mai emerso nulla, o invece Rosati nelle sue relazioni ha evidenziato qualcosa nelle sue relazioni semestrali e poi l'amministratore non ne ha dato notizia. Quindi è importante vedere come questi organi di controllo sono stati messi nelle condizioni di esercitare il loro ruolo'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Rotary Vignola, Castelfranco e Bazzano, il nuovo presidente Botti si presenta

Rotary Vignola, Castelfranco e Bazzano, il nuovo presidente Botti si presenta

Lega Giovani Modena: Giuseppe Vandelli nuovo coordinatore provinciale

Lega Giovani Modena: Giuseppe Vandelli nuovo coordinatore provinciale

Ex Alcatraz, Modena life annuncia: 'Demoliremo l'ex auditorium'

Ex Alcatraz, Modena life annuncia: 'Demoliremo l'ex auditorium'

Filosofia del diritto e solidarietà, da Modena parte la Rete dei Cenacoli Antonio Rosmini

Filosofia del diritto e solidarietà, da Modena parte la Rete dei Cenacoli Antonio Rosmini

Modena, nuova tratta linea 3: per Seta mancano le condizioni di sicurezza. Ma Amo tira dritto

Modena, nuova tratta linea 3: per Seta mancano le condizioni di sicurezza. Ma Amo tira dritto

Scandalo Amo, Mezzetti contro le torri Bosi e Reggianini

Scandalo Amo, Mezzetti contro le torri Bosi e Reggianini

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

'Modena, campi nomadi abusivi: sgombero immediato sull'esempio di Ferrara'

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

Urbanistica Modena, addio ai 19 progetti di Muzzarelli e primi risultati dell'assessore Ferrari: 500 nuovi alloggi

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Lenzini (Pd): 'Il viceministro Sisto svilisce la Polizia locale, Fdi cosa ne pensa?'

Lenzini (Pd): 'Il viceministro Sisto svilisce la Polizia locale, Fdi cosa ne pensa?'

Sassuolo, no alla grande moschea ai 'quadrati': il centro-destra lancia una petizione pubblica

Sassuolo, no alla grande moschea ai 'quadrati': il centro-destra lancia una petizione pubblica

Scandalo Amo, Lenzini smentisce Mezzetti: 'Reggianini è stato il primo a denunciare'

Scandalo Amo, Lenzini smentisce Mezzetti: 'Reggianini è stato il primo a denunciare'

Amo presenta le nuove tratte bus, ma è scontro con Seta sul passaggio in via Ragazzi 99

Amo presenta le nuove tratte bus, ma è scontro con Seta sul passaggio in via Ragazzi 99