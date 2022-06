Donini: 'Covid, nuove restrizioni? Per ora no, ma in autunno...'

'Un ritorno alle restrizioni? Per ora no'. Così l'assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, Raffaele Donini, a proposito della nuova ondata pandemica. 'Oggi mi pare ci siano oltre nuovi 4.000 casi accertati - anticipa i dati regionali l'assessore, al Rizzoli di Bologna per la nascita della fondazione - l'80% dei quali asintomatici. I reparti ospedalieri, soprattutto quelli intensivi, sono molto 'bassi' in termini di afflusso e di pressione, siamo attorno al 3%. Molti sono ricoverati 'con il Covid' e non 'per il Covid''. Inoltre, sottolinea Donini, 'osserviamo pochissime polmoniti bilaterali interstiziali, prevalentemente comunque le persone ricoverate nei reparti sono persone molto anziane, con una metà media attorno ai 75-77 anni e hanno patologie alle quali il Covid si aggiunge'. Dunque 'la vera prova del nove', ribadisce Donini, 'sarà in autunno, perché dovremo sapere quale sarà l''ospite', cioè la variante dominante, dovremo sapere quanto durerà ancora il livello di immunizzazione dato dal vaccino e dovremo sapere quale sarà il target della vaccinazione. Ci dovranno indicare - conclude insomma l'assessore - se collocarlo dentro una fascia d'età o tra la popolazione più vulnerabile oppure se dovrà essere una nuova vaccinazione di massa'.