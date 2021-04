Donini: 'Garantire le visite nelle Cra, la sicurezza oggi è possibile'

'I protocolli di sicurezza ci sono, la disponibilità della Regione a fornire i tamponi rapidi è confermata, la vaccinazione del personale e degli ospiti è in fase molto avanzata: le condizioni affinché possano riprendere le visite dei familiari sono presenti, è ora di riaprire le porte delle Cra'La sollecitazione arriva dall’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, che annuncia l’imminente convocazione di un tavolo con tutti i gestori delle strutture per anziani, per fare insieme il punto.“I nostri anziani hanno sofferto fin troppo per questa situazione, e ora che la vaccinazione agli operatori sanitari e agli ospiti è ormai in fase molto avanzata, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza va garantita la possibilità di tornare a incontrare i propri cari'Parole che pur condivise e condivisibili in linea di principio si scontrano con la realtà denunciata a più riprese dal Comitato Libro Verde che a livello regionale, che unisce famigliari di ospiti nelle cra ed operatori, e che dall'inizio della pandemia sollecita proprio la Regione sulle azioni da intraprendere per porre la sicurezza all'interno delle Cra e delle Rsa dell'Emilia-Romagna (nelle quali si sono registrati nel 2020 tra i numeri più alti d'Italia di positività tra operatori e decessi tra gli ospiti), e prevenire che gli effetti della prima ondata non si ripetessero nella seconda.'Il Comitato Regionale libro Verde Operatori e Familiari delle CRA e RSA malati psichici e disabili - fanno sapere dallo stesso Comitato - aveva avuto un incontro nel mese di Giugno 2020 per chiedere una riqualificazione e prevenzione all'interno delle CRA e RSA in vista dei contagi che si sarebbero verificati nella seconda ondata, esponendo tutti i problemi, anche di carattere strutturale. Eravamo nella prima ondata. Poi c' e' stata la seconda, ma non c'è stato ciò che doveva esserci e quanto è successo nella seconda ondata, parla da solo'. Insomma, prima di parlare di ciò che è stato fatto o che si intende fare, per il comitato sarebbe opportuno parlare, anche di ciò che non è stato fatto. Tra le cose che sono state fatte e sulle quali punta l'assessore Donini per garantire le visite ai pazienti c'è la fornitura di tamponi rapidi. 'Come Regione continueremo ad assicurare, come abbiamo fatto da tempo, la fornitura di tamponi rapidi per facilitare l’organizzazione delle visite dei familiari”.Ma anche su questo punto le cose non sarebbero così semplici: 'Gli incontri non sono stati ripresi in tutte le CRA e RSA, anche perché, nonostante la campagna di vaccinazione, ci sono stati dei focolai.Ogni quindici giorni devono fare il tampone tutti, ma per gli effetti della demenza ciò rappresenta un ulteriore problema che rende più difficile ed impegnativo il lavoro straordinario degli operatori' - sottolinea Manuela Tonini, Presidente del Comitato Libro verde. 'Si attende l'estate per potere usufruire degli spazi esterni, così da fare incontrare gli ospiti ed i loro cari dirattamente, ma questo può succedere solo nelle strutture con giardino esterno'Gi.Ga.