'Donna stuprata da minore straniero: a Modena realtà drammatica'

'Desidero esprimere la massima vicinanza alla donna che ha subito violenza ad opera di uno straniero minorenne in pieno giorno, lungo una strada di passaggio nella frazione di Tabina, in provincia di Modena, in un momento di spensieratezza e relax mentre faceva jogging lungo la ciclabile del paese. Un altro stupro a Modena in pochi giorni. Un episodio drammatico per la vittima, che ne porterà per sempre le conseguenze fisiche e psicologiche, e inquietante per la comunità tutta che si interroga in merito alle indagini, che avrebbero permesso ai carabinieri di individuare e fermare il responsabile in tempi rapidissimi, andando a colpo sicuro: un minore ospite di una vicina comunità per minori stranieri non accompagnati'. Così in una nota il deputato di Fdi Daniela Dondi.

'Brutalità, violenza, mancanza di qualsiasi empatia umana, propensione a crimini efferati: siamo sempre fermi lì. Nonostante i proclami e le rassicurazioni dell’assessore Alessandra Camporota che, interrogata in merito ai minori non accompagnati, ha garantito che “a ciascun minore viene dedicato un percorso di accoglienza adeguato agli standard normativi, oltre a adeguati percorsi e opportunità d’integrazione” - continua la Dondi -. Qualcosa è andata drammaticamente storto nell’accoglienza e nell’integrazione targata PD a Modena, e la comunità modenese si trova a pagare un tributo di dolore ed economico non indifferente e a riflettere, con fortissime preoccupazioni, sul futuro della città. Desidero anche esprimere un sentito ringraziamento alle Forze dell’Ordine per la consueta professionalità e prontezza”.