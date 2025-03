Dormitorio e discarica a cielo aperto su via Canaletto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Transenne protettive divelte, rifiuti ovunque, che all'ingresso dell'edificio si ammucchiano in grande quantità creando una piccola discarica a cielo aperto. Dove emergono anche coperte e sacchi a pelo, oltre a bicilette gettate a terra in spazi utilizzati come dormitorio. Praticamente con vista sulla strada. Tre gli stranieri che oggi, alle 10 della mattina, bivaccavano sdraiati tra quelle coperte tra i rifiuti. Il degrado dello stabile che un tempo ospitava la borsa merci della Camera di Commercio, simbolo di decennale abbandono di edifici della zona e di una mancata riqualificazione privata (lo stabile un tempo di proprietà della BPER risulta essere stato ceduto ad un fondo). continua a generare problematiche di sicurezza. Nel tempo ripetuti gli interventi di messa in sicurezza legati soprattutto al distacco di rivestimenti esterni, attraverso la creazione di corridoi per rendere inaccessibile il perimetro.

Interventi vanificati dalla costante loro rottura e abbattimento da parte di chi non si rassegna a considerare quell'edificio abbandonato come proprio rifugio o addirittura casa.Gli accessi abusivi ed i bivacchi sono aumentati in questi ultimi giorni, insieme alla rottura e ai numerosi accessi creati nelle transenne perimetrali. Un edificio su cui il futuro è ancora tutto da scrivere, con tempi indefiniti. Uno schiaffo urbanistico e sociale nel cuore di una zona che dopo 25 anni di abbandono e degrado è stata avviata solo di recente, ad una lenta rigenerazione. Che in quell'edificio simbolo della Modena che negli anni '80 e 90 aveva in quella zona uno dei maggiori centri di sviluppo economico, legati al commercio nazionale delle carni, non è ancora arrivata.