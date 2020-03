E la direttrice ErGo consiglia i ragazzi di tornare a casa: 'Follia'

'La direttrice di Er.Go, l’azienda per il Diritto allo Studio dell’Emilia Romagna, con una mail ha consigliato oggi a tutti i ragazzi che alloggiano nelle residenze universitarie della regione, di tornare a casa e di traslocare tutti i loro averi quanto prima. Parliamo di migliaia di ragazzi in tutta la regione, perlopiù fuori sede, che dovrebbero, nonostante le misure restrittive messe in atto dal Governo per il contenimento del Covid-19, andarsene e traslocare. Ma vi sembra normale?'. A denunciare il caso è Michele Barcaiuolo, consigliere regionale di Fratelli d'Italia.'Fratelli d'Italia insieme ai ragazzi di Azione Universitaria che mi hanno segnalato il tema è al fianco degli studenti che diligentemente e responsabilmente hanno deciso di restare nelle loro residenze e chiederemo immediatamente a chi di dovere di fermare questa follia, sul punto ho depositato un’interrogazione in regione per avere chiarezza' - chiude Barcaiuolo.