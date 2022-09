Eletti emiliani alla Camera: da Richetti ad Ascari, da Vaccari a Bignami

Il ministero ha diffuso una prima ripartizione provvisoria dei seggi alla Camera. In Emilia Romagna sui 18 parlamentari eleggibili al proporzionale dei 29 complessivi, la compagine di centrodestra ne ottiene 8, che si aggiungono ai 7 eletti all’uninominale; 6 per il centrosinistra, da aggiungere ai 4 dell’uninominale; 2 per il MoVimento e 2 per Calenda-Azione.Nell’ambito del centrodestra vengono eletti 5 candidati in quota FDI, fra i quali Galeazzo Bignami, Gianluca Vinci e la parlamentare uscente Ylenia Lucaselli. E verranno eletti anche le ultime in lista Beatriz Colombo e Gaetana Russo: il partito della Meloni si trova infatti nella singolare condizione di avere tanti eletti quanti i candidati eleggibili - se non addirittura di più – visto il clamoroso risultato sul 25% e avendo ripetuto spesso gli stessi nomi in lista fra uninominale e proporzionale.Com’era stato previsto, il PD nel nostro territorio elegge Elly Schlein e Stefano Vaccari (nella foto), con un seggio da assegnare alla Sinistra – Verdi, nel quale sarà però difficile capire chi sarà eletto viste le molteplici candidature ripetute in diversi collegi a livello nazionale. Seppur clamorosamente sconfitto all’uninominale, Aboubakar Soumahoro sarà comunque sicuramente ripescato al proporzionale, e andrà ad aggiungersi al verde Angelo Bonelli, oltre a Virginio Merola e Andrea De Maria del PD. C’è infine l’elezione di Stefania Ascari per il MoVimento e di Matteo Richetti per Calenda-Azione.